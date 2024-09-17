حماس: لسنا في عجلة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار

(وكالات)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لا تزال لديها اليد العليا في قطاع غزة، وظلت صامدة رغم جميع المحاولات وأدخلت جيش الاحتلال في "حالة استنزاف"، وذلك خلال تصريحاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد القيادي، في حركة حماس، على رفض كافة المقترحات الأميركية والإسرائيلية لإدارة قطاع غزة من دون حماس بعد انتهاء الحرب، مشددًا على أن حماس لن تخرج من قطاع غزة.

وصرح مشعل، خلال تصريحاته للصحيفة الأمريكية، أن الولايات المتحدة باتت تعترف عمليًا الآن بحركة حماس، معربًا عن ثقته في ثقل الدور المهم الذي ستلعبه حماس في غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفاد مشعل، أن المسؤولين بحركة حماس ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بأي ثمن كان، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق المطالب الأساسية التي نص عليها الاتفاق السابق.