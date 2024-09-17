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مسؤول إسرائيلي مستنكرًا: إذا كان ممر فيلادلفيا مهمًا فلماذا انتظرنا 8 أشهر للاستيلاء عليه؟

03:09 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

محور فيلادلفيا

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وكالات

استنكر مسؤول إسرائيلي إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على البقاء بمحور فلادليفيا، إذ قال إذا كان ممر فيلادلفيا مهما للغاية فلماذا انتظرنا 8 أشهر للاستيلاء عليه، بحسب ما نقلته شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.


ولفت المسؤول الإسرائيلي، قائلًا إن أفضل ما يمكن أن نأمل فيه هو إعادة نحو 20 إلى 30 أسيرًا من أصل 100 في غزة، موضحًا أن إسرائيل تخسر الحرب والردع والأسرى.


ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن نتنياهو يحاول عمدا نسف المفاوضات بالإصرار على بقاء ممر فيلادلفيا تحت سيطرتنا.


وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، "نحن عالقون في غزة وغير قادرين على تحقيق أحد الأهداف الأساسية للحرب".


كما نقلت الشبكة الأمريكية عن ضباط إسرائيليين قولهم، إن عدم توقيع نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار يدفعنا إلى حرب كارثية محتملة مع حزب الله

ممر فيلادلفيا رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل
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