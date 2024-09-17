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إسرائيل تُعلن إحباط محاولة اغتيال مسؤول سابق بارز في الجهاز الأمني

02:59 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

إسرائيل

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(وكالات)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الشاباك أحبط محاولة اغتيال شخصية أمنية إسرائيلية سابقة من خلال تفجير عبوة ناسفة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن العبوة الناسفة كانت مرتبطة بمنظومة تحكم عن بعد ومزودة بكاميرا وهاتف نقال.

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حزب الله اللبناني، بالتورط في الهجوم الذي حاول استهداف شخصية أمنية سابقة.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لشن عملية عسكرية موسعة على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، بناء على تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصدر قرارًا بتوسيع العملية العسكرية رغم التحذيرات من عواقب تلك الخطوة.

إسرائيل إحباط محاولة اغتيال محاولة اغتيال شخصية أمنية إسرائيلية تفجير عبوة ناسفة
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