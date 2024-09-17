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حماس تُعلق على مجزرة الاحتلال في مخيم البريج

02:28 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم البريج، قائلة إن جرائم جيش الاحتلال المتكررة هي إمعان في حرب الإبادة المتعمدة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة حماس في بيان، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يتم مقابلتها بصمت دولي "مستهجن" دون تحرك فعلي لوقف تلك الجرائم.

وأضافت حماس، أن قوات الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصفها مربعًا سكنيًا شرقي مخيم البريج وإيقاعه عشرات الشهداء والمصابين.

وقالت هيئة الدفاع المدني بقطاع غزة، إنه لا يزال يتواجد نحو 50 شهيدًا تحت الأنقاض في البريج بعد قصف قوات الاحتلال 3 مربعات سكنية.

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