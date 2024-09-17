50 شخصًا تحت الأنقاض.. قوات الاحتلال تشن مجزرة جديدة في البريج

(وكالات)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل في مخيم البريج، وسط قطاع غزة في مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال استهدفت منازل في بلوكات 2 و7 و12 بالبريج وسط القطاع.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن التقديرات تشير إلى تواجد نحو 50 شخصًا تحت الأنقاض.

واستهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لدى وصولهم إلى مخيم البريج من أجل انتشال جثامين الشهداء والمصابين.