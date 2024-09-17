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تشييع جنازة منفذ عملية جسر الملك حسين بعد تسليم جثمانه للأردن (فيديو)

01:39 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

ماهر الجازي

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(وكالات)

يتم، اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الشهيد الأردني ماهر الجازي منفذ عملية معبر جسر الملك حسين، والذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند معبر اللنبي لدى تنفيذه عملية إطلاق ضد عدد من الإسرائيليين.

واحتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد الجازي، 8 أيام لديها رفضت فيها تسليمه إلى السلطات الأردنية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في وقت سابق صباح اليوم، تسلم جثمان الشهيد الجازي من سلطات الاحتلال وتسليمه إلى ذويه من أجل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة وتنفيذ مراسم الدفن.

وتمكن الجازي من قتل 3 إسرائيليين خلال عملية إطلاق النار التي نفذها، إلا أنه ارتقى في مكان الحادث برصاص سلطات الاحتلال.

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