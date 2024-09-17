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فون دير لاين ترشح الفرنسي سيجورنيه لتولى حقيبة الاستراتيجية الصناعية بالمفوضية الأوروبية

12:48 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أورسولا فون دير لاين

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ستراسبورج (فرنسا)- (د ب أ)

رشحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الفرنسي ستيفان سيجورنيه لتولي منصب نائب رئيس تنفيذي للاستراتيجية الصناعية في المفوضية، في أعقاب استقالة تييري بريتون.

وكانت باريس قد طرحت اسم سيجورنيه، وزير الخارجية السابق، بعد الاستقالة المفاجئة للمفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية تييري بريتون.

وقال بريتون إن فون دير لاين طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشيح مرشح آخر في " مقايضة سياسية" من أجل حقيبة ذات تأثير أكبر في تشكيلة المفوضية.

فون دير لاين ستيفان سيجورنيه حقيبة الاستراتيجية الصناعية بالمفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية
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