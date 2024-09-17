فون دير لاين تختار الإيطالي اليميني فيتو لمنصب نائب رئيس في المفوضية الأوروبية

ستراسبورج (فرنسا)- (د ب أ)

رشحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السياسي الإيطالي اليميني المتشدد رافاييل فيتو لشغل منصب نائب رئيس في المفوضية الأوروبية، مما يمثل سابقة مثيرة للجدل من المرجح أن تواجه معارضة في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يتولى فيتو، العضو بحزب إخوة إيطاليا، الذي تترأسه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، حقيبة التلاحم والإصلاحات في فريق مفوضي فون دير لاين.

وفي حال توليه المنصب، سوف يكون أول سياسي من حزب إخوة إيطاليا يتولى منصب بالمفوضية الأوروبية. وبصفته نائبا لرئيسة المفوضية، سوف يشرف فيتو على عدة حقائب بالمفوضية.

ومن المتوقع أن يواجه هذا القرار معارضة كبيرة من المجموعات اليسارية والليبرالية في البرلمان الأوروبي، الذي يتعين أن يوافق على المفوضين المعينين.