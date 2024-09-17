أول تعليق من الولايات المتحدة على "مزاعم اعترافها بحكومة الحوثيين"

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين اليمنية محمد البخيتي، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذلك في محاولة من جانبها لوقف الهجمات التي تشنها الجماعة، لكن وصف مسؤول أمريكي هذه التصريحات بأنها "كاذبة".

وجاءت تصريحات البخيتي بعد يوم من إطلاق الجماعة صاروخًا باليستيًا إلى وسط إسرائيل للمرة الأولى، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إنهم سيدفعون "ثمنًا باهظًا".

وقال البخيتي إن "هناك دائمًا اتصالات مع واشنطن بعد كل عملية يقومون بها"، مشيرًا إلى أن "هذه الاتصالات تستند إما إلى تهديدات أو تقديم بعض الإغراءات".

وبشكل منفصل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الدعاية الحوثية نادرًا ما تكون صادقة أو جديرة بالاهتمام".

وإلى جانب شن هجمات مباشرة ضد إسرائيل، واصلت جماعة الحوثيين اليمنية شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة أو تتجه لإسرائيل، وذلك من أجل دعم الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين التي يشنوها ضد السفن في البحر الأحمر في إلحاق أضرار بأكثر من 80 سفينة عبر شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة منذ نوفمبر الماضي، كما أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى. وأسفرت الهجمات عن مقتل 3 من أفراد الأطقم على الأقل.