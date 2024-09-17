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BBC

جانتس: تغيير وزير الدفاع عشية حملة واسعة في الشمال إهمال أمني

11:55 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

بيني جانتس

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وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس قوله إن "تغيير وزير الدفاع عشية حملة واسعة في الشمال قد تتحول إلى حرب إقليمية إهمال أمني".

وأضاف جانتس أن ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه الساعات وخلال الحرب يعرض أمن إسرائيل للخطر بطريقة ملموسة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأنه من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر مكانه.

بيني جانتس تغيير وزير الدفاع مجلس الحرب الإسرائيلي حرب إقليمية بنيامين نتنياهو
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