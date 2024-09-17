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BBC

وول ستريت جورنال: عدد قتلى الجيش الروسي في الحرب وصل إلى 200 ألف جندي

10:53 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الجيش الروسي

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(وكالات)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي، قوله، إن مجموع عدد القتلى والجرحى الأوكرانيين والروس في الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بلغ حتى الآن نحو مليون شخص.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، بحسب تقديرات أوكرانية سرية أن عدد قتلى القوات الأوكرانية بلغ 80 ألف جندي والجرحى وصل إلى 400 ألف.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أن تقديرات استخبارات الغرب لخسائر الجيش الروسي في الحرب تتباين، مشيرة إلى أن بعض التقديرات وصلت إلى 200 ألف جندي.

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