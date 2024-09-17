إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحصل على ضوء أخضر لضم جدعون ساعر

وكالات



نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قادة الائتلاف الحاكم منحوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لضم جدعون ساعر إلى الحكومة.

وأكدت تقارير أن ساعر سيتولى وزارة الدفاع خلفا ليوآف جالانت.

وفيما سبق قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم 200 شركة إسرائيلية كبرى يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من منصبه.

وأضافت القناة العبرية، أن دعوة الشركات لعقد المنتدى جاء بسبب مرور إسرائيل بحالة من التخبط الاقتصادي والكساد العميق.



وتحدثت عدد من التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عزم بنيامين نتنياهو إقالة يوآف جالانت من منصبه وتعيين رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر محله، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، أمس الاثنين.





