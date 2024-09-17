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ألمانيا والهند تطلقان منصة لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة

10:12 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الطاقة المتجددة

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نيودلهي- (د ب أ)

تعزز ألمانيا شراكتها مع الهند في قطاع الطاقة المتجددة بإطلاق منصة جديدة لتسهيل التعاون والوصول إلى الأسواق للشركات الألمانية.

وأطلقت وزيرة التنمية الألمانية سفينجا شولتسه المنصة الجديدة للاستثمارات في الطاقة المتجددة يوم الاثنين، بجانب وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي برالهاد جوشي.

وتهدف المنصة إلى تبسيط التعاون بين الشركات من كلا البلدين، حيث أبرزت شولتسه الهند كسوق سريع النمو.

وقالت شولتسه: "هذه سوق تتطور وستنمو بالتأكيد".

ومثلّت شولتسه ألمانيا في اجتماع المستثمرين العالميين في الطاقة المتجددة في ولاية جوجارات الهندية، وهو حدث نظمته الحكومة الهندية لجذب المستثمرين العالميين.

وقالت شولتسه إن التنقل في السوق الهندية يمثل تحديات للشركات الألمانية، حيث كان من الصعب على الشركات العثور على نقطة اتصال. وأضافت: "لهذا السبب نريد إطلاق هذه المنصة لخلق هذا الوصول".

وأشارت الوزيرة الألمانية أيضا إلى تأثير الهند في الجنوب العالمي والسمعة الإيجابية "للتكنولوجيا المصنوعة في ألمانيا" .

وقالت: "يمكننا المساعدة في تسريع تقدم سوق الطاقة المتجددة."

وتسعى الهند إلى تحقيق أهداف طموحة لتوسيع قدرتها على الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى زيادة القدرة المثبتة من أكثر من 200 جيجاوات إلى 500 جيجاوات بحلول عام 2030، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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ألمانيا الهند الطاقة المتجددة سفينجا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية
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