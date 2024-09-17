بلينكن يتوجه إلى مصر للدفع باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن- (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للدفع نحو إنهاء الحرب في غزة.

ويسافر بلينكن إلى مصر لرئاسة حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن "وتعميق التنمية الاقتصادية وزيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان.

وأضاف البيان الصادر يوم الاثنين: "بالإضافة إلى رئاسته للحوار الاستراتيجي، سيجتمع الوزير (بلينكن) مع المسؤولين المصريين لمناقشة الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن الإفراج عن جميع الأسرى، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في تعزيز الأمن الإقليمي الأوسع".

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم الخميس.

وتقوم قطر والولايات المتحدة ومصر بوساطة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة منذ شهور لتحقيق وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل أسرى فلسطينيين.

وبدأت الحرب في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث قام مسلحون من حماس ومنظمات فلسطينية أخرى بغزو جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأخذ حوالي 250 آخرين كأسرى إلى غزة.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة التي تديرها حماس، فقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص في غزة وأصيب أكثر من 98 ألفا آخرين منذ بداية الحرب.