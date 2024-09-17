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وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تخصيص 75 مليون جنيه استرليني لمكافحة مهربي البشر

09:59 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

إيفيت كوبر وزيرة الداخلية

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لندن- (د ب أ)

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن تمويل بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار) لزيادة عدد أفراد أمن الحدود ولمكافحة مهربي البشر.

وقالت كوبر إن الهدف من ضخ الأموال هو تقديم تكنولوجيا جديدة وتحسين قدرات قيادة أمن الحدود في المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويأتي ذلك بعد وصول أكثر من ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومقتل ثمانية رجال خلال محاولتهم القيام بالرحلة عبر القناة الإنجليزية السبت الماضي.

وقالت كوبر "العصابات الإجرامية تفلت من العقاب وتقوض أمن حدودنا وتعرض الأرواح للخطر">

وأضافت كوبر "ستقوم قيادة أمن الحدود بإجراء إصلاحات وتحديث شامل في إنفاذ القانون ضد المهربين وعصابات الاتجار بالبشر لتعزيز أمن حدودنا."

وقالت كوبر "ستضمن لنا التكنولوجيا المتطورة والقدرات الاستخباراتية المعززة استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لتفكيك هذه التجارة الشريرة."

وسيتم تمويل الخطط من خلال إعادة توجيه الأموال المخصصة أصلا لدفع تكاليف خطة رواندا التي أطلقتها الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك.

إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية مكافحة مهربي البشر
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