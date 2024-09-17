المستشار الألماني يلتقي قادة دول آسيا الوسطى في كازاخستان

أستانا- (د ب أ)

في ختام جولته في آسيا الوسطى يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس رؤساء دول الجمهوريات السوفيتية الخمس السابقة في المنطقة خلال اجتماع قمة اليوم الثلاثاء في كازاخستان.

وتهدف المحادثات في العاصمة الكازاخستانية أستانا إلى إحياء الشراكة الاستراتيجية التي تأسست قبل عام بين ألمانيا ودول آسيا الوسطى.

وإلى جانب كازاخستان، تشمل هذه الدول أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان. ويبلغ عدد سكانها مجتمعة ما يقرب من 80 مليون نسمة، أي أقل بقليل من تعداد السكان في ألمانيا. ومع ذلك، فإن مساحتها أكبر بإحدى عشرة مرة من مساحة ألمانيا وتعادل تقريبا مساحة الاتحاد الأوروبي بأكمله بدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وترى ألمانيا أن القوتين الرئيسيتين، الصين وروسيا، تهيمنان بنفوذهما منذ فترة طويلة على المنطقة.

وفي ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا لم تعد روسيا مورد الطاقة الأكثر أهمية لألمانيا منذ فترة طويلة. وتسعى ألمانيا أيضا حاليا إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين، خاصة في ضوء التجارب السيئة مع روسيا. ولذلك ترغب الحكومة الألمانية في تعميق الشراكات القائمة مع البلدان الأقل قوة اقتصاديا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإيجاد شركاء جدد.

وتعتبر مخزونات المواد الخام في دول آسيا الوسطى مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لألمانيا. وتعد كازاخستان ثالث أهم مورد للنفط لألمانيا، ولكنها تمتلك أيضا اليورانيوم وخام الحديد والزنك والنحاس والذهب وتعتبر شريكا محتملا لإنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة.