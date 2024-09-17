يديعوت أحرونوت: خطط حكومة نتنياهو في شمال غزة تورط إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر، إن الخطوات المتهورة التي تخطط لها حكومة نتنياهو في شمال غزة قد تورِّط إسرائيل في مشكلة أكثر صعوبة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووسعت إسرائيل اليوم الثلاثاء، الأهداف المعلنة لحرب غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى المجتمعات التي تم إجلاؤهم منها في شمال إسرائيل نتيجة للهجمات التي تشنها جماعة حزب الله من لبنان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على القرار خلال اجتماع الليلة الماضية.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن إسرائيل ستستمر في العمل على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

وكان نتنياهو، قد صرح، الإثنين، خلال لقائه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين، بإن إسرائيل بحاجة لـ"تغيير جذري" على الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو بحسب بيان لمكتبه، إنه "لن يكون ممكنا إعادة السكان النازحين من دون تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال"، مضيفا أن "إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها".

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال لقائه بهوكستين الإثنين، أن الوقت ينفد لوقف المواجهات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود بعد نحو عام على بدء الحرب مع حماس في غزة.

واعتبر جالانت في بيان، أن السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم سيكون من خلال عمل عسكري.

وفي بيانه أكد جالانت "التزام إسرائيل بإزالة وجود حزب الله في جنوب لبنان والسماح بعودة آمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".