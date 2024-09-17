بايدن يُجري اتصالًا هاتفيًا مع ترامب بعد محاولة الاغتيال.. ماذا حدث بينهم؟

وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثة هاتفية مع مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، أعرب له خلالها عن شعوره بالارتياح لعدم إصابته بأذى في محاولة اغتياله الثانية، وفقا لروسيا اليوم.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز في حسابها على منصة "إكس": "لقد تحدث الرئيس بايدن للتو مع الرئيس السابق ترامب وأعرب عن ارتياحه لكونه بخير، لقد أجريا محادثة دافئة وأعرب الرئيس السابق ترامب عن تقديره للمكالمة".

وتعرض دونالد ترامب المرشح الجمهوري إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس، خلال تواجده في ناد للجولف بولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص والذي تم توقيفه "كمشتبه فيه" وتبين لاحقا أنه رايان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عاما.

وأفادت قناة "سي إن إن" بأن روث مثل أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استجواب 7 أشخاص في إطار محاولة اغتيال ترامب بينهم أفراد من عائلة روث، مشيرا إلى أنه يدرس تصريحاته حول أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.