بعد محاولة اغتياله.. دونالد ترامب: جهاز الخدمة السرية قام بعمل جيد

كتب- محمد فتحي:

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، إن جهاز الخدمة السرية قام بعمل جيد حينما تعامل مع محاولة الاغتيال الذي تعرض لها خلال الساعات الماضية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتعرض دونالد ترامب المرشح الجمهوري إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس، خلال تواجده في ناد للجولف بولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص والذي تم توقيفه "كمشتبه فيه" وتبين لاحقا أنه رايان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عاما.

وأفادت قناة "سي إن إن" بأن روث مثل أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استجواب 7 أشخاص في إطار محاولة اغتيال ترامب بينهم أفراد من عائلة روث، مشيرا إلى أنه يدرس تصريحاته حول أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.