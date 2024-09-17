بسبب عطل فني.. تحطم مروحية رئيس زيمبابوي

وكالات

تحطمت مروحية كان من المفترض أن يستقلها رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة "زي بي سي" التلفزيونية المحلية.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس لم يكن على متن الطائرة ولم يتم تسجيل ضحايا خلال الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المروحية تحطمت بسبب عطل فني.

وبدأت هيئة الطيران المدني في زيمبابوي تحقيقا في الحادث وستصدر بيانا بشأن الواقعة، وفقا لوزير الإعلام في البلاد جينفان موسوير.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون دامبودزو منانجاجوا، أنه لا يعتزم تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة.

يذكر أن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما الذي تولى السلطة منذ عام 2017 من حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي" الحاكم طلب اختيار شخص آخر ليحل محله، بينما يستعد للتقاعد مع انتهاء ولايته في عام 2028.