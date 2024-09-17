حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد

وكالات

استهدف حزب الله اللبناني، تحركات لمجموعة من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع العباد الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان بقذائف فسفورية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا الخطط العملياتية وجهود الدفاع عن بلدات الشمال.

وأضاف جيش الاحتلال، أن قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان.