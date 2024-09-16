إعلام عبري: مخاوف من استقالات بالجيش إذا عُين ساعر وزيرا للدفاع

وكالات

قال موقع والا الإسرائيلي، إن هناك مخاوف من أن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت المحتملة قد تؤثر بشكل مباشر على هاليفي وقادة آخرين.

وأضاف الموقع العبري، أنه على قادة الجيش التكيف في حال تعيين ساعر وزيرا للدفاع، وإلا ستحدث استقالات بين كبار القادة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت هيئة البث، أن جدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف جالانت.