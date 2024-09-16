إعلان

BBC

إعلام عبري: مخاوف من استقالات بالجيش إذا عُين ساعر وزيرا للدفاع

11:49 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

جدعون ساعر وغالانت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال موقع والا الإسرائيلي، إن هناك مخاوف من أن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت المحتملة قد تؤثر بشكل مباشر على هاليفي وقادة آخرين.

وأضاف الموقع العبري، أنه على قادة الجيش التكيف في حال تعيين ساعر وزيرا للدفاع، وإلا ستحدث استقالات بين كبار القادة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت هيئة البث، أن جدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف جالانت.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت هاليفي جدعون ساعر إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: إسرائيل قد تتحرك عسكريا ضد حزب الله حال فشل الدبلوماسية

إعلان

إعلان

ذهب أم عقار أم بورصة.. ما هو أفضل وعاء استثماري حاليا؟ خبراء يجيبون
* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت