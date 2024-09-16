إعلان

BBC

مكتب التحقيقات الفيدرالي: العثور على بندقية وسيارة وجهاز تصوير مع المتهم باغتيال ترامب

11:35 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه يحقق فيما تعرض له المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمس بوصفه محاولة اغتيال للرئيس السابق.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية، إنه وجد بندقية وسيارة وجهاز تصوير فيديو وأجهزة أخرى مع المتهم باغتيال ترامب، موضحا أنه سوف يتم اتباع تحركات المتهم في اغتيال ترامب خلال الشهر الماضي وما نشره على الإنترنت.

وأضاف مكتب التحقيقات: "سنحقق في ادعاءات تتعلق بتجنيد المتهم باغتيال ترامب لأشخاص بهدف القتال في أوكرانيا".

ودعا المكتب المواطنين لتزويده بأية معلومات تتعلق بالشخص المتهم بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري.

كان جهاز الخدمة السرية الأمريكي، قال إنه تم زيادة الحماية المخصصة للمرشح الجمهوري، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على أهمية الأمر.

مكتب التحقيقات الفيدرالي دونالد ترامب اغتيال دونالد ترامب المتهم باغتيال ترامب جهاز الخدمة السرية الأمريكي الرئيس الأمريكى جو بايدن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: مخاوف من استقالات بالجيش إذا عُين ساعر وزيرا للدفاع

إعلان

إعلان

ذهب أم عقار أم بورصة.. ما هو أفضل وعاء استثماري حاليا؟ خبراء يجيبون
* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت