مكتب التحقيقات الفيدرالي: العثور على بندقية وسيارة وجهاز تصوير مع المتهم باغتيال ترامب

وكالات

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه يحقق فيما تعرض له المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمس بوصفه محاولة اغتيال للرئيس السابق.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية، إنه وجد بندقية وسيارة وجهاز تصوير فيديو وأجهزة أخرى مع المتهم باغتيال ترامب، موضحا أنه سوف يتم اتباع تحركات المتهم في اغتيال ترامب خلال الشهر الماضي وما نشره على الإنترنت.

وأضاف مكتب التحقيقات: "سنحقق في ادعاءات تتعلق بتجنيد المتهم باغتيال ترامب لأشخاص بهدف القتال في أوكرانيا".

ودعا المكتب المواطنين لتزويده بأية معلومات تتعلق بالشخص المتهم بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري.

كان جهاز الخدمة السرية الأمريكي، قال إنه تم زيادة الحماية المخصصة للمرشح الجمهوري، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على أهمية الأمر.