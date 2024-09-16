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BBC

بعد اعترافها الرسمي بها.. إسبانيا تتسلّم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين

10:32 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

إسبانيا تتسلّم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين

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وكالات

تسلّم ملك إسبانيا فيليبي السادس اليوم الاثنين أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، الذي أصبح أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا بعد اعتراف مدريد الرسمي بها في مايو الماضي.

واستقبل العاهل الإسباني السفير عبد الواحد في القصر الملكي بالعاصمة مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، وفقًا لما بثه الديوان الملكي عبر منصة "إكس".

ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في إسبانيا منذ عام 2022، وكان يحمل لقب سفير، إلا أن رتبته أصبحت رسمية بعد أن اعترفت إسبانيا بدولة فلسطين قبل عدة أشهر.

واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 مايو، على غرار دول أخرى مثل إيرلندا والنرويج.

واتخذت مدريد موقفًا أكثر حدة تجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

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