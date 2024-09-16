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الاحتلال الإسرائيلي: الجيش يناقش القتال في لبنان

10:06 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا الخطط العملياتية وجهود الدفاع عن بلدات الشمال.

وأضاف جيش الاحتلال، أن قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن واشنطن تبحث مع مصر وقطر المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف إلى اتفاق نهائي.

وأضافت الخارجية، أن الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل، موضحة أن أمريكا تبحث مع الوسطاء تقديم مقترح جديد بشأن غزة ونأمل أن نصل به إلى خط النهاية.

وتابعت الخارجية، أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي ومع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، مشيرة إلى أننا سننتظر التحقيق الجنائي الذي بدأته إسرائيل قبل اتخاذ قرارات بشأن مقتل المواطنة الأمريكية.

وأكملت وزارة الخارجية، أنه إذا وقع قصور في تحقيق إسرائيل بشأن مقتل المواطنة الأمريكية فسيكون لدينا المزيد لنقوله

وأوضحت الخارجية: "النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة لا تبرئ إسرائيل".

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