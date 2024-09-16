واشنطن: نبحث مع مصر وقطر المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تبحث مع مصر وقطر المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف إلى اتفاق نهائي.

وأضافت الخارجية، أن الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل، موضحة أن أمريكا تبحث مع الوسطاء تقديم مقترح جديد بشأن غزة ونأمل أن نصل به إلى خط النهاية.

وتابعت الخارجية، أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي ومع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، مشيرة إلى أننا سننتظر التحقيق الجنائي الذي بدأته إسرائيل قبل اتخاذ قرارات بشأن مقتل المواطنة الأمريكية.

وأكملت وزارة الخارجية، أنه إذا وقع قصور في تحقيق إسرائيل بشأن مقتل المواطنة الأمريكية فسيكون لدينا المزيد لنقوله

وأوضحت الخارجية: "النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة لا تبرئ إسرائيل".