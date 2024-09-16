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إعلام عبري: الاتفاق على عملية عسكرية إسرائيلية لإعادة سكان الشمال

09:29 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

هرتسي هاليفي وبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت غالانت

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وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي اتفقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم.

كان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال إن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أنه لا يمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني.

وأضاف المكتب، أن نتنياهو أبلغ هوكستين أن إسرائيل ستفعل المطلوب لإعادة السكان للشمال، موضحا أن إسرائيل تقدر دعم واشنطن لكنها ستفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالا وحماية أمنها.

ووصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل، في زيارة من المقرر خلالها أن يلتقي بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.

وتأتي زيارة آموس، بهدف بحث التوترات في لبنان، حيث تأتي زيارته بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن توسيع العملية العسكرية في الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

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