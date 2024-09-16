إعلام عبري: بن غفير سيطلب السماح لليهود للصلاة بالأقصى

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مشاورات أمنية مرتقبة غدا سيطالب خلالها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن بن غفير سيطلب السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى رغم علمه مسبقا برفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت هيئة البث، أن جدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف جالانت.