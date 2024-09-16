بالفيديو.. جماعة الحوثي تكشف عن صاروخ "فلسطين 2" الذي ضرب تل أبيب
كتب- محمود عبدالرحمن:
كشفت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، عن صاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي الذي أطلقه أنصار الله "الحوثيون" على وسط إسرائيل ولم تتمكن الدفاعات الجوية من التعامل معه.
وقالت جماعة الحوثي، إن الصاروخ له مدى 2150 كلم ويعمل بالوقود الصلب ويتميز بتقنية التخفي، موضحة أن الصاروخ يمتلك قدرة عالية على المناورة لتجاوز منظومات الدفاعات الجوية.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق في سبب التأخر في رصد الصاروخ واعتراضه.
وأضاف جيش الاحتلال، أن الصاروخ قطع مسافة تصل إلى نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة، مخترقا الأجواء من الحدود الشرقية.
وأكد الاحتلال أن القوات الجوية تحقق في سبب تأخر رصد الصاروخ واعتراضه.
الإعلام الحربي لأنصار الله يكشف عن صاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي الذي ضرب هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة— سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) September 16, 2024
الصاروخ له مدى 2150 كم ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين ويتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ. pic.twitter.com/6DiAkSKe3W
فيديو قد يعجبك: