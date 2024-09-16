إعلان

BBC

بالفيديو.. جماعة الحوثي تكشف عن صاروخ "فلسطين 2" الذي ضرب تل أبيب

08:42 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

جماعة الحوثي تكشف عن صاروخ ''فلسطين 2'' الذي ضرب ت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود عبدالرحمن:

كشفت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، عن صاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي الذي أطلقه أنصار الله "الحوثيون" على وسط إسرائيل ولم تتمكن الدفاعات الجوية من التعامل معه.

وقالت جماعة الحوثي، إن الصاروخ له مدى 2150 كلم ويعمل بالوقود الصلب ويتميز بتقنية التخفي، موضحة أن الصاروخ يمتلك قدرة عالية على المناورة لتجاوز منظومات الدفاعات الجوية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق في سبب التأخر في رصد الصاروخ واعتراضه.

وأضاف جيش الاحتلال، أن الصاروخ قطع مسافة تصل إلى نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة، مخترقا الأجواء من الحدود الشرقية.
وأكد الاحتلال أن القوات الجوية تحقق في سبب تأخر رصد الصاروخ واعتراضه.

صواريخ الحوثيين ضرب تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي صاروخ فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ذهب أم عقار أم بورصة.. ما هو أفضل وعاء استثماري حاليا؟ خبراء يجيبون
* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت