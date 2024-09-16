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BBC

السلطات البولندية تأمر بإخلاء بلدة بجنوب غرب البلاد بسبب الفيضانات

08:35 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

مياه الأمطار تغمر شوارع وأبنية في بولندا

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(د ب أ)

أمرت السلطات في بلدة باكزكوف في جنوب غرب بولندا بالإخلاء الإجباري للبلدة اليوم الاثنين حيث تتزايد المخاوف من أن يتسبب انهيار خزان في حدوث فيضانات مدمرة.

وبعد ظهور صدع في جدار الخزان، حذر عمدة البلدة أرتو رولكا في نداء على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه "لا أحد يمكن أن يضمن عدم تفاقم الأوضاع".

وقال رولكا على التليفزيون البولندي إنه قرر فرض الإخلاء الإجباري بعد تجاهل السكان لدعوته لمغادرة منازلهم بشكل طوعي.

ودعا السكان المتبقين إلى مغادرة الأحياء المنخفضة التي قد تغرقها مياه الفيضانات قريبا بعد أيام من هطول أمطار غير مسبوقة في تاريخ وسط أوروبا.

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