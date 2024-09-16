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BBC

"بعد سقوطه في وسط تل أبيب".. هل زودت إيران اليمن بالصاروخ؟

06:40 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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كتب- محمود عبدالرحمن:

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قاطعا اتهام إيران بتزويد اليمن بالصواريخ التي تستهدف إسرائيل، قائلا "لم نقم بتسليم الصواريخ الفرط صوتية إلى اليمن، لكننا نقف في جبهة واحدة مع اليمنيين وباقي شعوب المنطقة في مواجهة إسرائيل".

وأضاف الرئيس الإيراني "ننسق مع الأصدقاء في المنطقة لمواجهة إسرائيل التي تقتل النساء والأطفال وحلفاؤنا ولا سيما في اليمن يملكون التقنية اللازمة لإنتاج الصواريخ المتطورة".

وتابع الرئيس الإيراني: "نعم لدينا أسلحة فرط صوتية ولدينا الأقمار الاصطناعية لكن لا صحة بإرسال صواريخ إلى اليمنيين، بل ما يمتلكه اليمنيون من صواريخ نتاج جهودهم والصاروخ المستخدم في هجوم أمس غير موجود في إيران.. الوصول إلى اليمن يستغرق أسبوعا فكيف يمكن أن نرسل صاروخا إلى هناك دون أن يكتشفه أحد".

وشدد على ضرورة التصدي لإسرائيل، محذرا: "حقوق الإنسان في خطر...كيف تسمح القوانين الدولية بقتل إسرائيل الأبرياء وقصفها المستشفيات".

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