لماذا تأخر رد طهران على اغتيال إسماعيل هنية؟.. الرئيس الإيراني يكشف

كتب- محمود عبدالرحمن:

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أسباب تأخر رد طهران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال الرئيس الإيراني اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي الأول له في طهران منذ توليه مهام منصبه في يوليو الماضي، إن "ما تفعله إسرائيل في المنطقة وباغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، فأنها تريد جر إيران إلى حرب إقليمية وقد مارسنا ضبط النفس حتى الآن، لكننا نحتفظ بحق الرد وسنرد على الكيان الصهيوني في الزمان المناسب".

وأضاف الرئيس الإيراني: "إننا لا نسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية، لكن نواجه تهديدات أمريكية وأوروبية، نحن لسنا من يفرض العقوبات ومن أنشأ قواعد عسكرية قرب بلادهم، بل إنهم فرضوا العقوبات وأنشأوا قواعد عسكرية قرب بلادنا".

وتابع: "يجب أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون بما وقعوه في الاتفاق النووي قبل أي حوار...لن نعقد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة إلا إذا أثبتت عمليا أنها غير معادية لطهران.. لا نريد قطع العلاقات مع أي بلد لكننا نرفض التهديدات، ويتعين على الولايات المتحدة أولا أن تثبت حسن نواياها".