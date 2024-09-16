وزير الطاقة السعودي: نواصل العمل في بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد

الرياض- (د ب أ)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية.

ونقل موقع العربية نت اليوم الاثنين، عن الوزير عبد العزيز قوله في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "إننا نواصل تنفيذ مشروعنا الوطني للطاقة النووية السلمية، فيما تحقق أنظمتنا والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دوليا".

وأضاف "إن المملكة تتجه إلى الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها وبذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية".

وأكد وزير الطاقة السعودي "استكمال متطلبات الاستعداد المتعلقة بالعمل الرقابي النووي".

وانطلقت اليوم أولى فعاليات المؤتمر العام السنوي الـ68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري بمشاركة ممثلين من 168 دولة عضو.