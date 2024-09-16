معاريف: توقعات بصدور قرارات مهمة بشأن جبهة الشمال بعد انتهاء اجتماعات نتنياهو

(وكالات)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مكثفة منذ أمس الأحد، من أجل بحث الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأضافت صحيفة "معاريف"، أنه من المتوقع أن تسفر المشاورات الأمنية بشأن الشمال عن قرارات مهمة.

ووصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إٍسرائيل، في وقت سابق صباح اليوم، من أجل بحث تهدئة الأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.