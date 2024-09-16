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إيران تنفي إرسال صواريخ فرط صوتية إلى الحوثيين

03:59 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

إيران

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(وكالات)

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، الأنباء المتحدثة، عن إرسال صواريخ فرط صوتية لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، قائلًا إن طهران لم تمد الحوثيين بأي صواريخ فرط صوتية.

وجاء نفي الرئيس الإيراني، عقب استهداف جماعة أنصار الله الحوثي، لإسرائيل، أمس الأحد، بصاروخ باليستي في الصباح، حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من المدن الإسرائيلية مع تأخر رصد الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الجوية قامت باعتراض الصاروخ بنجاح فوق مطار اللد، وهو ما كذبه الحوثيون بالقول إن الصاروخ نجح في استهداف منطقة عسكرية إسرائيلية في مدينة يافا.

إيران إرسال صواريخ فرط صوتية الحوثيين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
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