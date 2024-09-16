وزير الخارجية يدين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

(وكالات)

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وذلك خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى موسكو.

وأضاف عبد العاطي خلال كلمته مع لافروف، أن الانسحاب الإسرائيلي لابد أن يتضمن الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأدان وزير الخارجية المصري، سياسة التجويع الإسرائيلية، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معربًا عن غضبه إزاء صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث بالأراضي الفلسطينية من قتل وتجويع.

وحذر عبد العاطي، من خطورة تأثير السياسات العدوانية الإسرائيلية، على اندلاع حرب إقليمية أوسع في المنطقة، مؤكدًا على أنه سلام في المنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة.

وعن صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين، قال عبد العاطي، إن المنطقة كانت بصدد أن تشهد اتفاق تبادل أسرى في وقت قريب، إلا أن غياب الإرادة السياسية من طرف ما يحول دون ذلك.

وأكد عبد العاطي، على استمرار الجهود الدؤوبة من أجل إتمام صفقة تضمن تبادل الأسرى ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.