واشنطن وسول تجريان محادثات بشأن تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

واشنطن- (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري بأن واشنطن وسول قد تبرمان اتفاقا بشأن تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قبل نهاية العام، رغم أن الاتفاق الحالي مستمر حتى نهاية 2025.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأخبارية الأمريكية عن أربعة مسؤولين أمريكيين، مطلعين على سير المناقشات، أن الجانبين يشعران بضرورة إبرام اتفاق جديد في ظل احتمال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وأدت المفاوضات المتعلقة باتفاق الإجراءات الخاصة إلى توتر التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال ولاية ترامب، الذي طالب سول بدفع زيادة تصل إلى 400 % لتواجد 28500 فرد من القوات الأمريكية في البلاد، في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق الحالي.

وبموجب الاتفاق الحالي، تدفع كوريا الجنوبية نحو مليار دولار سنويا، بزيادة نحو 9 ,13 % عن الاتفاق السابق. وتم إجراء جولات عدة من المفاوضات لتجديد الاتفاق، واختتمت الجولة السابعة نهاية آب/أغسطس الماضي.

ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية مناقشة تفاصيل المفاوضات الجارية، ولكنه قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى "نتيجة عادلة ومنصفة... تدعم استعداد القوات الأمريكية في كوريا وتعزيز واستدامة التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي".

ولم ترد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على طلب للتعقيب على الأمر.