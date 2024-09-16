أوكرانيا تسجل 173 اشتباكًا قتاليًا عبر الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم الاثنين عن تسجيل 173 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أن الجيش الروسي نفذ ضربة صاروخية واحدة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى 77 غارة جوية، بما في ذلك إسقاط 117 قنبلة انزلاقية . بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس 3888 قصفًا منهم 114 بصواريخ متعددة الإطلاق".

وأضاف البيان أن القوات الروسية نفذت غارات جوية بالقرب من بلدات ياستروبيني وبيلوبيليا ويوناكيفكا وباسيفكا وفورونيفكا ونوفا سلوبودا وخاركيف وروسكا لوزوفا وكوبيانسك وبتروبافليفكا وكيفشاريفكا، والعديد من القرى والبلدات الأوكرانية الأخرى.. في حين ضرب الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية حوالي 15 مجموعة من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس في نفس الفترة .