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BBC

إصابة شخص في انفجار في وسط مدينة كولونيا الألمانية

01:11 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

بشرطة ولاية هامبورج الألمانية

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كولونيا- (د ب أ)

أدى انفجار إلى إلحاق أضرار بمبنى في وسط مدينة كولونيا الألمانية وإصابة شخص بجروح طفيفة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات ترجح أن الانفجار متعمد، مضيفا أنه يُجرى حاليا تقييم لقطات إحدى كاميرات المراقبة وتحريز أدلة.

وعقب الانفجار تم تطويق منطقة "هوهنتسولرينج" الواقعة بين ميداني "رودولفبلاتس" و"فريزنبلاتس" على نطاق واسع، ونشر قوات الأمن على نحو مكثف هناك. وأعيد بعد ذلك فتح طريق "هوهنتسولرينج"، وهو شريان مروري مهم.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه تم استدعاء قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، لكن لم تكن هناك حاجة إلى أعمال إطفاء.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.

انفجار مدينة كولونيا
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