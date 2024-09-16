إعلان

BBC

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي

01:01 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

في إطار زيارته الجارية إلى موسكو، التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية.

وفي تصريح لتميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة مع الجانب الروسي في مصر.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية لروسيا.

كما أعرب وزير الخارجية تطلع الجانب المصري لأن تشهد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خطوات ملموسة تؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدولتين بما يستجيب لأولوياتهما.

بدر عبد العاطي وزير الصناعة والتجارة الروسي وزير الخارجية روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة شخص في انفجار في وسط مدينة كولونيا الألمانية

إعلان

إعلان

* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت
* بعدما وصل سعر الكتكوت 42 جنيها.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار