فيديو| رجل يتسبب في فوضى على متن طائرة تركية

وكالات

تسبب سلوك عدواني من رجل تركي في فوضى عارمة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية.

واعتدى الرجل على أفراد طاقم الطائرة التركية، وصرخ في وجه الشرطة، قائلًا "لا تلمسني لدي 10 مصانع، لا تتحدث عبثًا".

Bakan Uraloğlu: İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağında kabin çalışanlarına yönelik hakaret içeren olumsuz davranışı en sert şekilde kınıyorum. Hiçbir gerekçe bir kadın çalışana yönelik bu şekilde gayri ahlaki bir yaklaşımı meşru gösteremez.



Hukuki sürecin takipçisi… pic.twitter.com/fbjhruIcLZ — World of Türkiye (@worldofturkiye) September 16, 2024

بدوره أعلن المستشار الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، أن الراكب الذي أهان طاقم الطائرة وتسبب في تلفها بسبب خلاف حول المقعد في رحلة إسطنبول-لندن، وتم إخراجه من الطائرة وبدء الإجراءات القانونية ضده.

وشارك محافظ إسطنبول، داوود غول، مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تظهر لحظة إخراج الراكب ب.ج. من المطار.

وحينما كانت طائرة شركة الخطوط الجوية التركية (THY) تستعد للطيران من مطار اسطنبول إلى لندن، تشاجر الراكب مع أفراد الطاقم بسبب المقعد، وعندما لم يهدأ الراكب واستمر في إهانة أفراد الطاقم بالشتائم، تم استدعاء الشرطة إلى داخل الطائرة.

وقالت شركة الطيران التركية في بيان لها، "إنه تم إخراج الراكب الذي أظهر سلوكًا عدوانيًا وقام بإهانة الطاقم والركاب على رحلة TK1983 من اسطنبول إلى لندن في 14 سبتمبر 2024 من الطائرة بمرافقة الشرطة. تم بدء إجراءات قانونية ضد الراكب B.G. الذي تسبب في أضرار مادية للطائرة وتم إضافته إلى قائمة الركاب غير القانونيين (القائمة السوداء)".