بينهم لميس الحديدي وإيمان أبوطالب.. إعلاميون وسياسيون في حفل وداع متحدث الخارجية -صور

فيلادلفيا على خط المواجهة في حروب الإعلانات الرئاسية الأمريكية

من بينها الصومال والسودان.. أبرز الملفات في زيارة رئيس المخابرات العامة

كتب- محمد أبوبكر:

احتفل عدد كبير من رجال السياسة والإعلام والفن بتعيين السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية، سفيرا لمصر في بلجيكا ولوكسمبرج والاتحاد الأوربي.

وأقيم الحفل في نادي السيارات لوداع أبوزيد وتهنئته بالمنصب الجديد.

شارك في الحفل عدد كبير من الإعلاميين منهم لميس الحديدي وإيمان أبوطالب وأحمد موسى ونشأت الديهي وعماد الدين حسين وأكرم القصاص وأحمد المسلماني ونبيل الشوباشي ورشا سري وسمير عمر ومنى سلمان والمنتجة ماريان خوري والفنان سامح الصريطي وزوجته الفنانة حنان.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع السفير أحمد أبوزيد وحرمه علياء.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، أنه كان حريصا على دعوة أصدقائه المقربين لحضور حفل وداعه قبل استلام منصبه الجديد، موجها لهم الشكر على الحضور. وأعرب الحضور عن تقديرهم للسفير أبوزيد متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة.