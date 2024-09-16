المبعوث الأمريكي هوكستين يصل إسرائيل

(وكالات)

وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل، في زيارة من المقرر خلالها أن يلتقي بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.

وتأتي زيارة آموس، بهدف بحث التوترات في لبنان، حيث تأتي زيارته بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن توسيع العملية العسكرية في الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.