"إف بي آي": إطلاق النار بالقرب من ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال

وكالات

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه يتعامل مع واقعة "بالم بيتش" ويحقق فيما يبدو محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد. يأتي ذلك في وقت أعلن قائد شرطة مقاطعة "بالم بيتش" إلقاء القبض على مشتبه به يعتقد أنه مرتبط بحادث إطلاق النار في ملعب ترامب الدولي للجولف.

وأوضح أن قائد شرطة مقاطعة "بالم بيتش" أن التحقيقات بشأن إطلاق النار الآن يضطلع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه"، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.

وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونج في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".

وكان برفقة فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.