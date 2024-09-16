إعلان

BBC

عقد المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الإيراني اليوم

10:16 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

مسعود بزشكيان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طهران - (د ب أ)

يُعقد الیوم الاثنين، أول مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمشاركة أكثر من 300 وسيلة إعلام محلية وأجنبية، في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، بأن المؤتمر الصحفي العام والاول للرئيس بزشكيان، سيبدأ عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، وذلك بعد مؤتمره الصحفي المتلفز الذي كان قد عقده يوم السبت الموافق 31 من أغسطس الماضي، حيث قال ردا على سؤال المقدم بأنه سيعقد أول مؤتمر صحفي له بمشاركة المراسلين المحليين والأجانب "قريبا".

وفي سياق متصل، كان مساعد رئيس مكتب الرئاسة للشؤون الاعلامية، سيد مهدي طباطبائي، قد اشار في منشور له عبر الفضاء الافتراضي، إلى عقد أول مؤتمر صحفي عام للرئيس بزشكيان، اليوم الاثنين، حيث انطلاق "اسبوع الوحدة الاسلامية" في إيران.

مسعود بزشكيان المؤتمر الصحفي الرئيس الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إف بي آي": إطلاق النار بالقرب من ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال

إعلان

إعلان

إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب.. والحملة تكشف مصير الرئيس السابق