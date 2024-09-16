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BBC

سقوط عدة صواريخ على إسرائيل من لبنان.. وجيش الاحتلال يرد بقصف مدفعي

08:04 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط صاروخ على موقع "المطلة" الحدودي مع لبنان بعد دوي صفارات الإنذار، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن هناك عدة صواريخ أطلقت من لبنان سقطت على بلدة المطلة شمال إسرائيل والجيش يرد عبر قصف مدفعي لبلدات الجنوب اللبناني.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن المبعوث الأمريكي سيقدم خلال زيارته مقترحا لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان.

وأضافت هيئة البث نقلا عن المسؤولين، أن المقترح يتضمن تمرير الحدود عند موقع خيمة وضعها حزب الله داخل إسرائيل، موضحة أن إسرائيل ترفض المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البرية وتعتبره استفزازا.

وتابعت هيئة البث، أن المسؤولون الإسرائيليون يرون أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة ويتوقعون تصعيدا في الشمال.

قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان سقوط صاروخ على إسرائيل إسرائيل لبنان
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