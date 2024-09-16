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BBC

بينهم طفلين وسيدة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال بقطاع غزة

02:18 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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أ.ش.أ

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 6 مواطنين، بينهم طفلين وسيدة، وعدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني قولهم، إنه "تم نقل شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد استهداف صاروخي من الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب جامعة الأزهر غرب المدينة".

كما تم انتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمركبة نقل مياه في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وكان مصدر طبي في مستشفى المعمداني قد أعلن، في وقت سابق مساء أمس، وصول 5 شهداء إلى المستشفى إثر قصف صاروخي نفذته مُسيرة إسرائيلية، واستهدف عددا من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و206 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 95 ألفا و337 إصابة، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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