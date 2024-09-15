بعد تعرضه لإطلاق نار.. أول تعليق من ترامب بعد محاولة اغتياله

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في أول تعليق بعد تعرضه لإطلاق نار بمقر إقامته في فلوريدا، اليوم الأحد: "لا شيء سيوقفني.. لن أستسلم أبدا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن ترامب أرسل بريدا إلكترونيا إلى قائمة جمع التبرعات الخاصة به قائلا إنه آمن بعد إطلاق نار بالقرب منه.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن ترامب يغادر مع عدد من أفراد عائلته مقر إقامته في فلوريدا بعد حادثة إطلاق نار، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وكانت شبكة "سي إن إن" قالت نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المسؤولين يعتقدون أن ترامب كان المستهدف بإطلاق النار قرب ملعبه للجولف.

وأشار مصدر، إلى أن جهاز الخدمة السرية المرافق لترمب رد بإطلاق نار باتجاه مصدر إطلاق النار، لافتا إلى أنه تم نقل ترامب إلى مكان آمن بشكل فوري بعد واقعة إطلاق النار.

وأعلنت المصادر، العثور في مكان الحادث على بندقية نصف آلية وحقيبة ظهر وكاميرا كانت معدة للتصوير.

وقال نجل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه تم العثور على سلاح "إيه-كيه 47" وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به، وفق ما نشره في تغريدة على منصة "إكس".

وأكدت حملة ترامب، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده بولاية فلوريدا.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن جهاز "الخدمة السرية" استجاب لإطلاق نار قرب منتجع دونالد ترامب في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش وإطلاق النار لم يكن يستهدفه.

وقبل وقت قليل، قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن إطلاق نار استهدف تجمعا انتخابيا للمرشح الجمهوري ولا إصابات.

وقالت حملة ترامب اليوم الأحد، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد أعيرة نارية في محيطه.

وتابع المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان: "الرئيس ترامب في أمان بعد طلقات نارية في محيطه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. تم إغلاق الدورة على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.