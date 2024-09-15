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مسؤولون أمريكيون: ترامب كان المستهدف بإطلاق النار قرب ملعبه للجولف

11:07 م الأحد 15 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المسؤولين يعتقدون أن ترامب كان المستهدف بإطلاق النار قرب ملعبه للجولف.

وأشار مصدر، إلى أن جهاز الخدمة السرية المرافق لترمب رد بإطلاق نار باتجاه مصدر إطلاق النار، لافتا إلى أنه تم نقل ترامب إلى مكان آمن بشكل فوري بعد واقعة إطلاق النار.

وأعلنت المصادر، العثور في مكان الحادث على بندقية نصف آلية وحقيبة ظهر وكاميرا كانت معدة للتصوير.

وقال نجل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه تم العثور على سلاح "إيه-كيه 47" وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به، وفق ما نشره في تغريدة على منصة "إكس".

وأكدت حملة ترامب، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده بولاية فلوريدا.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن جهاز "الخدمة السرية" استجاب لإطلاق نار قرب منتجع دونالد ترامب في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش وإطلاق النار لم يكن يستهدفه.

وقبل وقت قليل، قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن إطلاق نار استهدف تجمعا انتخابيا للمرشح الجمهوري ولا إصابات.

وقالت حملة ترامب اليوم الأحد، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد أعيرة نارية في محيطه.

وتابع المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان: "الرئيس ترامب في أمان بعد طلقات نارية في محيطه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. تم إغلاق الدورة على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.

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