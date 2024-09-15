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BBC

الحوثيون: نقول لنتنياهو القادم أشد ألمًا وأقوى تأثيرًا

10:26 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الحوثيون

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وكالات
قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله "الحوثيين" اليمنية، نصر الدين عامر، اليوم الأحد، إن عملية اليوم تأتي ضمن مشاركة جماعته في عملية طوفان الأقصى دعما للشعب الفلسطيني.
وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الجماعة اليمنية تمتلك تكنولوجيا حديثة تستطيع اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مضيفا "نقول لنتنياهو القادم أشد ألما وأقوى تأثيرا".
وأكد عامر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدفع ثمنا باهظا إذا أقدم على قصف اليمن مجددا، مشيرا إلى أن "عملياتنا يمنية ولا نلتفت لمحاولات التقليل منها واتهامنا بالتعاون مع إيران محاولة لتبرير العدوان على الشعب اليمني".
وأضاف عامر: "نؤكد للمقاومة الفلسطينية إن لدينا المزيد من الخيارات القادمة إسنادا لهم"، مؤكدا أنه إذا توقف العدوان على غزة سيتوقف الحوثيون عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، أنه في حال استُهدف لبنان أو أي جبهة مقاومة ستواصل الجماعة الموالية لإيران استهدافها للاحتلال، لافتا إلى أن جماعته تنسق مع المقاومة العراقية عمليات مشتركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

بنيامين نتنياهو الحوثيون نصر الدين عامر طوفان الأقصى
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